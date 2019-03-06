Радикалы избили охрану Порошенко

В результате столкновения с активистами движения «Национальный корпус» в Черкассах, которые пытались прорваться к президенту Украины Петру Порошенко, пострадали 22 сотрудника полиции. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

19 полицейских госпитализированы, у некоторых рассечено лицо. Пострадал также начальник черкасской полиции Валерий Лютый.

Инцидент произошел 9 марта. Около 30 участников «Нацкорпуса» хотели попасть на сцену, где выступал Порошенко. Они «провоцировали на драку рядовых граждан», нападали на полицейских, распыляли газ, жгли файеры и пытались заблокировать кортеж главы государства, утверждают в Национальной полиции.

Ведомство подчеркивает, что полицейским удалось оттеснить активистов и «обеспечить необходимые меры безопасности в отношении президента Украины». Возбуждено уголовное дело о хулиганстве и насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов.