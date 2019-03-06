В Баку будет пасмурно

В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, без осадков, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами слабый туман, умеренный юго-западный во второй половине дня сменится порывистым северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 11-16, в Баку ночью 5-7, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85, днем - 55-65 процентов.

В понедельник днем в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление силы северо-западного ветра с 15-18 м/с до 20-23 м/с..