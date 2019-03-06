Эльнур Мамедов 18:34

Трудно забыть памятное заявление нашего правительства о самообеспечении всей страны мясомолочной продукцией. Это заявление было слишком громкое и имело важное значение для каждого азербайджанца. А гласило оно буквально следующее: Азербайджан довел самообеспечение мясной и молочной продукцией до 90%. Для нашей страны уже десятки лет мясо-молочная продукция традиционно обеспечивается за счет импорта, хотя именно эти продукты у нас потребляются, пожалуй, больше других. Поэтому и стоят они намного дороже, чем во многих других странах, сказываются последствия высокого спроса при незначительном местном производстве. И вдруг – почти полное самообеспечение. В то же время цены на данную продукцию не падают, точно так же, как не снижается и их импортный ассортимент на прилавках наших маркетов.

Правительство же утверждало, что в 2018 году общий объем производства сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2017 годом вырос на 4,6%. При этом, самообеспечение страны мясной и молочной продукцией достигло 90%, а самообеспечение овощами и фруктами и вовсе превысило 100%. Ну насчет фруктов и овощей понятно, страна всегда обеспечивала ими не только собственное население, но и направляла большие объемы на экспорт. А что касается мясной и молочной продукции, то тут возникают некоторые вопросы. И не на пустом месте, а на основании статистических данных, которым никак нельзя не доверять. Так, по итогам прошлого года в Азербайджан было поставлено почти 47,4 тыс. тонн мяса на сумму свыше 70 млн долларов. Это выше аналогичных показателей 2017 года соответственно на 10,9% (7,2 тыс. тонн) и на 18,5% (6,9 млн долларов). Причем импорт мяса в страну заметно растет на протяжении последних нескольких лет. И это трудно не заметить, так как хорошо прослеживается на примере данных за предыдущие периоды. В 2015 году, к примеру, мы импортировали около 14,5 тыс. тонн мяса на 19,858 млн долларов. Выходит, что за 4 года рост поставок мяса вырос в 3,5 раза, а расходы на его импорт увеличились более чем втрое. Нет, у нас и в мыслях нет подвергать сомнениям заявление правительства. Действительно, по данным Госкомстата за эти же 4 года производство мяса в стране увеличилось на 90,7 тыс. тонн, или 33,7%. Да, рост местного производства налицо, но лишь на треть. Но это же ведь несоизмеримо с трехкратным ростом импорта мяса. И никто не станет просто так завозить тысячи тонн мяса, если на него нет спроса. А все оказывается просто – потребление мяса на душу населения с 27 кг в 2015 году повысилось до почти до 36 кг в прошлом году. И этот показатель, по всей видимости, еще долго будет расти, чтобы достичь уровня благополучных стран – около 100 кг на каждого гражданина. Но такая статистика вовсе не смущает советника Центра аграрных исследований при Минсельхозе Фирдовси Фикретзаде. Более того, он пытается интерпретировать ее по-своему. Он считает, что импортируемое мясо предназначено для переработки и производства колбасных и иных изделий, а также для обеспечения питания туристов. Ссылаясь на малоизвестные нам стандарты «Бразильский теленок» и «Новозеландский ягненок», он все-таки вынужден признать, что в Азербайджане невозможно производить мясо по ценам этих стандартов. Причина проста - у нас нет миллионов гектаров пастбищ, а в кормах нет трансгенной сои, значительно удешевляющей корма. Потому-то дешевое импортируемое мясо скармливают туристам и любителям колбасных изделий. Но самое несуразное в его заявлении заключается в том, что этот чиновник утверждает: в соответствии с растущим спросом, незначительно вырос лишь импорт замороженного мяса. Вот так всегда – свои несколько процентов раздуваются до небес, а многократный рост импорта сводится к «незначительному росту». Кроме того, надо четко понять: вряд ли пара миллионов туристов способна увеличить потребность в мясе в три и более раза в 10-миллионном Азербайджане.