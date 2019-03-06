«Нефтчи» выиграл в Сумгаите и обогнал «Карабах»

Лидер чемпионата «Нефтчи» в гостях одолел «Сумгаит» со счетом 2:1. Бакинский клуб проигрывал по ходу матча, пропустив на 26-й минуте гол от Пеймана Бабайи.

Подопечные Роберто Бордина смогли отыграться после перерыва. На 76-й минуте Мамаду Мбодж восстановил равновесие. После этого в составе «Сумгаита» был удален Мехди Джаннатов. Играя в большинстве, «Нефтчи» вырвал победу: на 87-й минуте отличился Омар Булудов.

Таким образом, «Нефтчи» воспользовался вчерашней осечкой «Карабаха», не сумевшего обыграть «Зиря» (0:0), и вышел в единоличные лидеры.

Сегодня также «Габала» дома обыграла «Сабаил» - 2:1.

Турнирное положение после 20-го тура:

1.«Нефтчи» - 44 очка

2. «Карабах» - 42

3. «Сабаил» - 31

4. «Габала» - 28

5. «Сабах» - 21

6. «Кешля» - 19

7. «Зиря» - 19

8. «Сумгаит» - 16.