«Нефтчи» выиграл в Сумгаите и обогнал «Карабах»
Сегодня двумя матчами завершился 20-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Лидер чемпионата «Нефтчи» в гостях одолел «Сумгаит» со счетом 2:1. Бакинский клуб проигрывал по ходу матча, пропустив на 26-й минуте гол от Пеймана Бабайи.
Подопечные Роберто Бордина смогли отыграться после перерыва. На 76-й минуте Мамаду Мбодж восстановил равновесие. После этого в составе «Сумгаита» был удален Мехди Джаннатов. Играя в большинстве, «Нефтчи» вырвал победу: на 87-й минуте отличился Омар Булудов.
Таким образом, «Нефтчи» воспользовался вчерашней осечкой «Карабаха», не сумевшего обыграть «Зиря» (0:0), и вышел в единоличные лидеры.
Сегодня также «Габала» дома обыграла «Сабаил» - 2:1.
Турнирное положение после 20-го тура:
1.«Нефтчи» - 44 очка
2. «Карабах» - 42
3. «Сабаил» - 31
4. «Габала» - 28
5. «Сабах» - 21
6. «Кешля» - 19
7. «Зиря» - 19
8. «Сумгаит» - 16.