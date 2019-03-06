В Северной Корее проходят выборы с одним кандидатом

В Северной Корее проходят выборы Верховного народного собрания 14-го созыва. Это вторые выборы высшего представительного органа власти во время правления Ким Чен Ына. Ранее голосование проходило в 2014 году.

Кандидаты по всем 687 округам выдвинуты на безальтернативной основе – по списку Единого демократического общественного фронта, в котором доминирует правящая Трудовая партия Кореи.

Согласно законам КНДР, право голоса в стране имеют граждане старше 17 лет.

Пришедшие на выборный участок получают бумагу с одним лишь именем и опускают ее в урну. На участках стоят закрытые столы со шторами, на которых избиратель потенциально может проголосовать против "своего кандидата", перечеркнув его или ее имя, но это может вызвать подозрение властей, пишет BBC.