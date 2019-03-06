Эрдоган обвинил участников женского марша в неуважении к исламу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил вышедших на улицы 8 марта женщин в неуважении к исламу, сообщает Reuters.
Несколько тысяч женщин вышли на улицы Стамбула, чтобы отметить Международный женский день. Эрдоган показал видео протеста, на котором женщины скандировали лозунги на фоне мечети, где шла молитва.
«Они своими слоганами осквернили призыв к молитве», — заявил Эрдоган.
Сообщается, что марш разогнала полиция, применив слезоточивый газ.