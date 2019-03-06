Сегодня в Верховном суде Азербайджана состоялся финальный этап VIII Национального судебного конкурса, организованного Коллегией адвокатов Азербайджана совместно с Европейской ассоциацией студентов-юристов (ELSA Azərbaycan) и посвященного 100-летию азербайджанской адвокатуры.

Анар Багиров отметил, что возглавляемая им структура заинтересована в том, чтобы как можно больше молодых юристов приходили в адвокатуру, добавив, что в этом направлении будут проводиться аналогичные мероприятия.

Пробившиеся в полуфинал конкурса команды юридических факультетов БГУ и Таможенной академии соревновались в процессе по гражданскому делу. Выступления молодых юристов оценивали судьи Верховного суда Асад Мирзалиев, Ахмед Ахмедов и Санан Гаджиев. По результатам конкурса победителем конкурса была объявлена команда БГУ.