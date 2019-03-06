Верховный суд распахнул двери молодым юристам фото
Сегодня в Верховном суде Азербайджана состоялся финальный этап VIII Национального судебного конкурса, организованного Коллегией адвокатов Азербайджана совместно с Европейской ассоциацией студентов-юристов (ELSA Azərbaycan) и посвященного 100-летию азербайджанской адвокатуры.
Выступая на открытии, председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров поблагодарил руководство Верховного суда за поддержку, оказанную организации мероприятия.
Анар Багиров отметил, что возглавляемая им структура заинтересована в том, чтобы как можно больше молодых юристов приходили в адвокатуру, добавив, что в этом направлении будут проводиться аналогичные мероприятия.
Пробившиеся в полуфинал конкурса команды юридических факультетов БГУ и Таможенной академии соревновались в процессе по гражданскому делу. Выступления молодых юристов оценивали судьи Верховного суда Асад Мирзалиев, Ахмед Ахмедов и Санан Гаджиев. По результатам конкурса победителем конкурса была объявлена команда БГУ.
Выступая на мероприятии, председатель Верховного суда Рамиз Рзаев отметил роль подобных мероприятий в становлении молодых юристов, подчеркнув, что в последнее время в результате подобных мероприятий, проводимых Коллегией адвокатов, растет интерес молодежи к адвокатуре. Председатель Верховного суда пригласил молодежь работать в Верховном суде, в том числе в качестве волонтеров.
В завершение мероприятия Рамиз Рзаев и Анар Багиров наградили победителей конкурса.
Напомним, что первый этап VIII Национального судебного конкурса проводился в Ясамальском районном суде, а полуфинал в Бакинском апелляционном суде.