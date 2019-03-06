Сталина обвинили в «возрождении» Гитлера

Британский историк и журналист Гай Уолтерс заявил, что СССР инспирировал слухи о том, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер якобы выжил. Об этом сообщает Daily Mail.

По его словам, после окончания Второй мировой войны лидер СССР Иосиф Сталин был заинтересован в дальнейшем расколе западных стран и поэтому сеял слухи, что нацистского лидера укрывали то американцы, то британцы.

В качестве доказательств Уолтерс указал на большое количество новостей в прессе того времени на тему того, что фюрер не покончил с собой, а бежал из Берлина.

Однако британский историк утверждает, что рассекреченные западные материалы опровергают предположения о возможном побеге нацистского лидера.