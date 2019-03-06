Тысячи жителей Сербии протестовали против президента

В сербской столице Белграде прошла многотысячная акция протеста под названием «Один из пяти миллионов», которая стала уже 14-й после избиения лидера оппозиционной Левой партии в ноябре.

По данным DW, демонстранты требовали проведения свободных выборов и выступали против политики президента Александара Вучича.

Организаторами акций являются оппозиционные партии, объединившиеся в «Союз за Сербию». Большинство участников — представители молодежи.

Борко Стефанович был жестоко избит 23 ноября в городе Крушевац на юге Сербии, подозреваемых отпустили на свободу в связи с недостатком улик.