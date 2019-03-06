В Петербурге испытали новое ослепляющее оружие

Разработанная компанией «Ростех» станция визуально-оптических помех «Филин» успешно испытана на заводе холдинга «Росэлектроника» в Петербурге.

Новейшая станция 5П-42 «Филин» способна нейтрализовать прицелы, дальномеры, приборы ночного видения и системы наведения противотанковых управляемых ракет.

Устанавливаемый на корабли комплекс ослепляет противника на расстоянии до двух километров в ночное и сумеречное время, при этом эффект от действия станции временный.

Отмечается, что перед глазами «жертвы» также возникает пятно, которое вызывает галлюциногенный эффект, головокружение, тошноту и потерю пространственной ориентации.

Видео опубликовал телеканал «Звезда», на нем видно, как на корабле включают нечто вроде мощного прожектора и переводят его в «помеховый режим».