Трамп не отказывается от своей стены

Президенту США Дональду Трампу может не хватить запрошенной суммы в $5,7 млрд на строительство «мексиканской стены», которую в Конгрессе и так сочли слишком большой.

Как сообщает Reuters, на 2020 год Трамп намерен запросить у Конгресса в полтора раза больше денег на охрану границы — $8,6 млрд, что в шесть раз превышает одобренную сумму ($1,37 млрд).

Отмечается, что эта идея заведомо обречена на провал из-за подавляющего числа демократов в палате представителей, однако Трамп твердо намерен завершить строительство к выборам 2020 года.

Тем временем сенатор США от штата Нью-Джерси обвинил Трампа в «возмутительном злоупотреблении властью» за введение чрезвычайного положения. Демократы потребовали отменить режим ЧП, введенный из-за проектов, продиктованных «нездоровыми амбициями президента», в том числе стены на границе.