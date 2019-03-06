Эрдоган пообещал зачистить Сирию от курдских боевиков

Турция намерена очистить северную границу Сирии от курдских формирований, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, в этом регионе будет создана свободная от «террористов» зона безопасности, которая предотвратит диверсии на территории Турции.

Кроме того, по этому коридору смогут без угрозы для жизни возвращаться сирийские беженцы, для которых Турция является транзитной страной.

«Начиная с Манбиджа, мы очистим от террористов всю южную границу так, как мы это сделали в Африне», — заявил Эрдоган, которого цитирует телеканал NTV.