Армяне и азербайджанцы дали отпор дагестанцам в России
В городе Фролово под Волгоградом произошел конфликт между дагестанцами, азербайджанцами и армянами. Один человек погиб, трое ранены, пишет издание "Блокнот Волгограда" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
Согласно информации, причиной перестрелки стали «терки» из-за некоего дагестанца. На разборку приехали шесть уроженцев Дагестана. Они зашли в офис-магазин в городе Фролово, который принадлежит смешанной армяно-азербайджанской семье. Конфликт изначально носил экономический характер. Все участники конфликта со стороны армяно-азербайджанской семьи - бизнесмены, занимаются торговлей.
По словам одного из участников конфликта, первыми огонь на поражение открыли дагестанцы. В результате перестрелки погиб один человек, армянин Э., бизнесмен, торговавший в городе Фролово.
В больнице находятся трое раненых. Это два дагестанца, в том числе тот самый парень, который открыл огонь первым, и представитель армяно- азербайджанской семьи.
Полицейские задержали четверых уроженцев Дагестана, участвовавших в перестрелке, в поселке Гумрак в Волгограде, сообщил источник в следственном управлении СК России по Волгоградской области.