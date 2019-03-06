Армяне и азербайджанцы дали отпор дагестанцам в России

В городе Фролово под Волгоградом произошел конфликт между дагестанцами, азербайджанцами и армянами. Один человек погиб, трое ранены, пишет издание "Блокнот Волгограда" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Согласно информации, причиной перестрелки стали «терки» из-за некоего дагестанца. На разборку приехали шесть уроженцев Дагестана. Они зашли в офис-магазин в городе Фролово, который принадлежит смешанной армяно-азербайджанской семье. Конфликт изначально носил экономический характер. Все участники конфликта со стороны армяно-азербайджанской семьи - бизнесмены, занимаются торговлей.