Азербайджан построит школу и парк в Бишкеке

Азербайджан намерен построить в Бишкеке парк имени Гейдара Алиева и общеобразовательную школу. Мэрия столицы и посольство Азербайджана подписали соответствующий меморандум, сообщает «Радио Азаттык» со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Парк будет расположен на улице Токомбаева, для чего Бишкек предоставит во временное безвозмездное пользование 5,5 га земли. Школу на 550 мест планируется построить в жилмассиве «Кок-Жар» на пересечении улиц Молдокулова и Куйручук. Мэрия выделит участок в 2,24 гектара.

Строительство объектов будет осуществляться силами и за счет средств Азербайджана. Сроки реализации и стоимость проектов не называются.