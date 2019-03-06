Считая эту игру матчем повышенной важности, Федерация футбола Греции решила пригласить на нее иностранного арбитра. Чести судить игру удостоился Алияр Агаев.

Азербайджанский футбольный арбитр Алияр Агаев, считающийся лучшим в стране, отсудил матч чемпионата Греции между клубами ПАОК и «Атромитос».

Наш рефери в ходе матча назначил два пенальти в ворота «Атромитоса». Оба 11-метровых были назначены справедливо. Также на 90-й минуте он показал вторую желтую карточку игроку «Атромитоса», удалив его с поля.

Всего Агаев показал пять желтых карточек, одну из которых получил бывший футболист «Карабаха» Педро Энрике, выступающий за ПАОК.

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу ПАОК, который с 64 очками уверенно занимает 1-е место, опережая на 7 очков «Олимпиакос».