Азербайджан отдает предпочтение российскому и израильскому оружию

Отмечается, что за указанный период основными поставщиками оружия в Азербайджан стали Россия ( 51% ), Израиль ( 43% ), Турция ( 2,8% ).

Согласно отчету, по объему импорта вооружений за 2014-2018 годы Азербайджан занял 23-е место в мире.

Основными же мировыми экспортерами оружия с 2014 по 2018 годы остаются Россия и США.

Экспорт российского оружия за последние пять лет снизился на 17 процентов по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Эксперты объясняют это прежде всего падением закупок вооружения в Индии и Венесуэле. Разрыв с Соединенными Штатами значительно увеличился - если в 2009-2013 годах он составлял 12 процентов, то теперь подскочил до 75 процентов.

На третьем месте по объему экспорта находится Франция, нарастившая продажи на 43 процента (6,8 процентов мирового рынка), за ней следует Германия (6,4 процента, рост - 13 процентов).

В десятку лидеров поставщиков оружия также вошли Китай, Великобритания, Испания, Израиль, Италия, Нидерланды.

Саудовская Аравия стала крупнейшим в мире импортером оружия, увеличив объём импорта на 192% по сравнению с 2009–2013 гг.