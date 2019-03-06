Компания Boeing отложила на неопределенный срок презентацию нового широкофюзеляжного самолета Boeing 777Х, запланированную на 13 марта в Сиэтле, сообщает Reuters.

Как отметили в корпорации, они пока намерены сосредоточиться на поддержке авиакомпании Ethiopian Airlines, чей пассажирский лайнер Boeing 737 MAX 8 разбился накануне утром в Эфиопии. На борту самолета находились 157 человек, все они погибли.

Крушение «Боинга» в Эфиопии стало уже второй за последние несколько месяцев катастрофой модели Boeing 737 MAX 8. 29 октября 2018 года в Индонезии разбился «Боинг» авиакомпании Lion Air. Погибли 189 человек,

Также отмечается, что с сегодняшнего дня в Китае приостановлены полеты всех лайнеров 737 MAX восьми местных авиакомпаний.