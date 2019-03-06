Индия обвиняет Пакистан в артиллерийских обстрелах

По меньшей мере четверо гражданских лиц, в том числе одна женщина, получили в минувшие сутки ранения в северном индийском штате Джамму и Кашмир при обстрелах с подконтрольной Пакистану стороны. Об этом сообщает в понедельник телеканал NDTV.

По его данным, огонь, в том числе с применением минометов, велся в округе Барамулла. Индийская армия открыла ответный огонь.

7 марта Индия потребовала от Пакистана немедленно прекратить обстрелы подконтрольной Нью-Дели территории Кашмира, в ходе которых на минувшей неделе погибло не менее четырех мирных жителей. По информации индийской стороны, представители армейского командования двух стран провели беседу по системе экстренной связи. Индия заявила, что если пакистанские военные не прекратят обстрелы через линию контроля, их ждут "самые серьезные последствия".

В свою очередь, Исламабад также обвиняет индийских военных в неспровоцированных обстрелах подконтрольной Пакистану территории.