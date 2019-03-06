Американский беспилотник провел разведку у границ России

По информации портала, утром в воскресенье американский БПЛА с бортовым номером 10-2043 вылетел с итальянской авиабазы Sigonella, после чего около пяти с половиной часов кружил в небе над Литвой — вдоль границ Калининградской области.

Затем беспилотник перелетел через Латвию в воздушное пространство Эстонии и четыре с половиной часа проводил разведку у западных границ Псковской и Ленинградской областей.

На обратном пути RQ-4B совершил серию пролетов вдоль границ Калининградской области продолжительностью не менее часа и в 21:30 вернулся на аэродром базирования.