В Баку были проведены семинары с участием международных экспертов

6 марта 2019 года был проведен семинар на тему «Торговое финансирование». Участникам семинара была предоставлена подробная информация о целях и времени использования торгового финансирования, случаях отмывания денег, документарных операциях, аккредитивах, банковских гарантиях, применении принципов их соответствия, блокчейне и других важных вопросах. В конце дня международные эксперты ответили на вопросы участников.

Влиятельнейшая Банковская Ассоциация по финансам и торговле (BAFT), являющаяся дочерней структурой Американской Банковской Ассоциации, совместно с Kapital Bank и Paşa Bank провела в Баку семинары.

Семинар, состоявшийся 7 марта 2019 года, был на тему «Финансовые преступления и Комплаенс». Участники семинара узнали о необходимых нормативных требованиях в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, о наличии адекватной внутренней организации, в том числе о необходимости соблюдения принципа “три линии защиты” для выявления и снижения рисков для клиентов, а также ознакомились с новыми тенденциями и стандартами в сфере финансирования терроризма и борьбы с отмыванием денег.

С точки зрения экономики, Азербайджан является самой крупной развитой страной на Южном Кавказе. Такие грандиозные проекты как «Южный газовый коридор», Бакинский международный морской торговый порт, «Север-Юг», железная дорога Баку-Тбилиси-Карс привлекают инвестиции со всего мира, в то же время эти проекты способствуют развитию международной торговли и экономик других стран.

Стремительно набирающий авторитет на мировой арене Азербайджан превратился в крупный транспортный и финансовый центр региона. Поэтому для участников финансового сектора важно проведение таких мероприятий, получение знаний о последних тенденциях и передовых методиках. Это, в свою очередь, вносит вклад в развитие ненефтяного сектора страны и достижение целей стратегической дорожной карты.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.