Россия опровергает бомбардировку Идлиба Обновлено 11:42
Минобороны России опровергло информацию об ударах российских самолетов по демилитаризованной зоне Идлиб в Сирии, РИА Новости.
"Информация, появившаяся в отдельных российских СМИ со ссылкой на некие "военные источники" о якобы нанесении авиацией ВКС России точечных ударов по целям в провинции Иблиб (Сирия) абсолютно не соответствует действительности", - сообщили в Минобороны РФ.
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Российская авиация нанесла точечные удары по сирийской провинции Идлиб — последнему крупному региону, контролируемому боевиками. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на военные источники.
Согласно информации, удары были нанесены по северо-западной части Идлиба в окрестностях населенного пункта Джиср-эш-Шугур (примерно, в 55 км от базы Хмеймим).
По данным издания, поводом для ударов стало "нарушение находящимися там исламистами режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб".
Авиаудары российских ВКС были согласованы с Турцией, которая также занимается патрулированием демилитаризованной зоны по международному соглашению.
По словам источников «Коммерсанта», пока речь о широкомасштабной операции в Идлибе не идет.