Минобороны России опровергло информацию об ударах российских самолетов по демилитаризованной зоне Идлиб в Сирии, РИА Новости.

"Информация, появившаяся в отдельных российских СМИ со ссылкой на некие "военные источники" о якобы нанесении авиацией ВКС России точечных ударов по целям в провинции Иблиб (Сирия) абсолютно не соответствует действительности", - сообщили в Минобороны РФ.

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Российская авиация нанесла точечные удары по сирийской провинции Идлиб — последнему крупному региону, контролируемому боевиками. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на военные источники.