Роухани впервые приехал в Ирак
Президент Ирана Хасан Роухани прибыл в Багдад с государственным визитом. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen.
Во время трехдневного визита президент Ирана проведет встречи с иракским коллегой Бархамом Салехом, премьер-министром Аделем Абделем Махди, спикером парламента Мухаммедом аль-Халбуси и лидером иракских шиитов аятоллой Али ас-Систани.
Основной темой переговоров станет позиция Ирака на фоне антииранских санкций США и дальнейшее сотрудничество двух государств.
По данным The Islamic Republic News Agency, по итогам визита стороны подпишут пакет соглашений. Они обсудят перспективы укрепления сотрудничества в регионе, ситуацию в Сирии.