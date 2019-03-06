Заявление МГ ОБСЕ, точнее, та часть, в которой дается оценка нынешней обстановки на линии соприкосновения конфликтующих сторон, а также содержится оценка перспектив переговоров, представляется чуть более оптимистичной, чем большинство предыдущих. Плотная завеса секретности, за которой проходят предметные обсуждения вопросов по урегулированию нагорно- карабах ского конфликта, дает только почву для некоторых предположений, говорится в статье.

Сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ, курирующей переговорный процесс по урегулированию нагорно- карабах ского конфликта, выступили с совместным заявлением, в котором подтвердили информацию о скорой встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Точная дата встречи, как и место, при этом не сообщаются, пишет «Независимая газета».

«Баку и Ереван как-то сошлись во мнении о том, что встречи на высшем уровне имеют смысл в том случае, если стороны окажутся близки к конкретике в практической плоскости. Иначе пустая трата времени и средств. Да еще и порождающая ложные ожидания в азербайджанском и армянском обществах с последующим разочарованием и повышением уровня взаимного недоверия, если не сказать больше», - пишет газета в своей редакционной статье.

Издание задается вопросом: означает ли согласие Алиева и Пашиняна встретиться то, что они готовы к уступкам и продвижению процесса урегулирования?

«Исходя из вышесказанного, ответ на вопрос, по логике, должен быть положительным», - отвечает на этот вопрос автор статьи.

Издание пишет, что из заявления МГ ОБСЕ следует, что на столе переговоров, по сути, лежат все те же Мадридские принципы, которые Ереван и Баку готовы принять частично и в собственной интерпретации. Сопредседатели МГ ОБСЕ, ссылаясь на некоторые противоречивые публичные заявления в отношении процесса Минской группы, в своем заявлении подтверждают, что справедливое и прочное урегулирование должно основываться на принципах Хельсинкского заключительного акта, включая неприменение или угрозу применения силы, территориальную целостность и право народов на самоопределение.

«В документе подчеркивается, что урегулирование карабахского конфликта «также должно включать дополнительные элементы, предложенные президентами стран – сопредседателей в 2009–2012 годах, в том числе: возвращение прилегающих к Нагорному Карабаху территорий под контроль Азербайджана; временный статус Нагорного Карабаха, обеспечивающий гарантии безопасности и самоуправления; коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом; будущее определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха посредством обязательного юридического волеизъявления; право переселенцев и беженцев на возвращение в свои прежние места проживания; международные гарантии безопасности, которые будут включать миротворческую операцию» - говорится в статье.

Издание пишет, что до сих пор азербайджанская сторона настаивала на поэтапной реализации плана при отложенном вопросе о статусе НКР. Армянская же – на пакетном принятии изложенных пунктов с дальнейшим подписанием договора о мире.

«Изменилось ли что-то в позициях лидеров сторон – неизвестно, и относительная, если не полная ясность может наступить только после самих переговоров, которые сами по себе, безусловно, полезны. Хотя бы потому, что несколько встреч Алиева и Пашиняна привели к снижению напряженности на линии соприкосновения. Это признают и сопредседатели МГ ОБСЕ, в упомянутом заявлении отмечающие, что в последние месяцы военнослужащие конфликтующих стран в результате взаимных обстрелов не погибали», - пишет газета.