Попытка самоубийства в Сальяне
В Сальяне молодая женщина пыталась покончить жизнь самоубийством.
Как сообщает региональный корреспондент haqqin.az, 25-летняя жительница села Сеидсадыглы Гюнель Тагиева пыталась повеситься во дворе дома, в котором проживает. Ее удалось спасти благодаря своевременному вмешательству домочадцев.
Состояние женщины, помещенной в Сальянскую центральную районную больницу, удовлетворительное.
Отмечается, что Тагиева, мать двоих малолетних детей, в последнее время вела замкнутый образ жизни.