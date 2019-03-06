Попытка самоубийства в Сальяне

В Сальяне молодая женщина пыталась покончить жизнь самоубийством.

Как сообщает региональный корреспондент haqqin.az, 25-летняя жительница села Сеидсадыглы Гюнель Тагиева пыталась повеситься во дворе дома, в котором проживает. Ее удалось спасти благодаря своевременному вмешательству домочадцев.

Состояние женщины, помещенной в Сальянскую центральную районную больницу, удовлетворительное. 

Отмечается, что Тагиева, мать двоих малолетних детей, в последнее время вела замкнутый образ жизни.

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