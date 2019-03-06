Знаменитая Яна Батыршина стала послом чемпионата мира в Баку

Многократная чемпионка мира, призер Олимпийских игр-1996 в Атланте будет участвовать в специальной программе для продвижения и рекламы бакинского чемпионата мира. В рамках этой программы предусмотрены встречи с болельщиками и другие мероприятия.

Знаменитая в прошлом российская гимнастка Яна Батыршина объявлена послом чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет в Баку с 16 по 22 сентября этого года. Кандидатуру Батыршиной официально утвердила Международная федерация гимнастики.

После завершения спортивной карьеры Яна начала работать на телевидении. Начиная с 2000 года, она была телеведущей ряда передач на различных российских телеканалах. Батыршина вела некогда популярную молодежную программу «До 16 и старше» на «Первом канале». В 2001 году перебралась на канал «Столица», чтобы следующие два года вести спортивные новости. Там ее заметили сотрудники телеканала «Спорт» и переманили к себе. На спортивном канале Батыршина работала до 2012 года.

Параллельно этим проектам Яна появлялась и в других. Так, например, в 2002 году зрители видели ее в телевизионной игре «Форт Боярд», а два года спустя бывшая спортсменка выступила в роли ведущей музыкального шоу «Народный артист».

В период с 2013 по 2016 годы вела на детском телеканале «Карусель» шоу «Один против всех». В 2014 году во время Зимних Олимпийских игр в Ванкувере Батыршина появилась на «Олимпийском канале» на телеканале «Спорт Плюс».

Яна замужем за бывшим членом команды КВН «Парни из Баку», генеральным продюсером НТВ Тимуром Вайнштейном. У них трое детей: дочери Мариам и Айла, а также сын Леонид, который родился в феврале прошлого года.