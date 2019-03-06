Мобильная группа НАТО провела курсы в Баку

В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2019 год в Баку был проведен учебный курс на тему «Процесс планирования учений на оперативном уровне в НАТО», сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

В ходе мероприятия, организованного Мобильной учебной группой командования Объединенными силами Североатлантического альянса в Брунсуме, участники были проинформированы о структуре НАТО, военном партнерстве и учебном процессе.