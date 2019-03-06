Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько десятков мигрантов на рынке «Садовод» и в ТЦ «Москва», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Всех задержанных в настоящее время проверяют на соблюдение правил порядка пребывания в России и на причастность к ряду преступлений, уточнил источник.

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В Москве на рынок «Садовод» с обысками пришли сотрудники правоохранительных органов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.