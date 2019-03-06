Московская полиция накрывает рынки азербайджанцев Обновлено 13:11
Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько десятков мигрантов на рынке «Садовод» и в ТЦ «Москва», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Всех задержанных в настоящее время проверяют на соблюдение правил порядка пребывания в России и на причастность к ряду преступлений, уточнил источник.
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В Москве на рынок «Садовод» с обысками пришли сотрудники правоохранительных органов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«В настоящее время на рынке «Садовод» работают сотрудники полиции, которые проводят профилактический рейд. Рынок работает в штатном режиме, закрывать его не стали», - сказал собеседник агентства, не уточнив, с чем именно связано проведение оперативного мероприятия.
В свою очередь, «Коммерсантъ» пишет, что официально мероприятия, проводимые полицией, ФСБ и Росгвардией, направлены на поиск преступников, находящихся в розыске, а также проводятся для профилактики различных правонарушений. По неофициальным данным, это ответ силовиков на целую серию разборок между участниками различных этнических ОПГ, происшедших за последнее время в столичном регионе.
По данным же источника «Интерфакса», на территории рынков могут искать криптовалютные фермы, а сами рейды начались около трех утра.
Рынок «Садовод» принадлежит компании «Киевская площадь», принадлежащей Году Нисанову и Зараху Илиеву. Расположен он на МКАД и позиционируется как крупнейший в России центр оптово-розничной торговли.
Общая площадь рынка — более 40 гектаров. Здесь работают свыше восьми тысяч павильонов, торгующих одеждой, товарами для детей, охоты, рыбалки и туризма, цветами, саженцами и садовой техникой. Большинство торговцев на рынке являются уроженцами Азербайджана.