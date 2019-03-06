Предсказаны сроки наступления климатической катастрофы в США

Американские ученые выяснили, что в следующие 50 лет США столкнутся со значительным дефицитом питьевой воды из-за глобального потепления. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи использовали ряд глобальных климатических моделей для прогнозирования обеспечения водой с учетом данных об ожидаемом росте населения. Известно, что с начала XX века потребление воды выросло в девять раз, и бесперебойное водоснабжение было достигнуто в 1980-х годах благодаря строительству плотин, туннелей и трубопроводов. Однако в будущем ситуация ухудшится.

По прогнозам специалистов, под угрозой окажется водоснабжение в центральных и южных районах Великих равнин, в юго-западных и центральных штатах Скалистых гор, Калифорнии, Флориде и Среднем Западе. В то же время изменение климата способствует увеличению количества осадков над северными штатами. Однако повышение температуры воздуха усилит темпы испарения выпавшей влаги, что в некоторых местах сведет на нет эффект от увеличения количества и силы дождей.

Ученые считают, что проблема нехватки воды может быть преодолена через введение новых методов в сельском хозяйстве, которые повышают эффективность орошения. Еще одним решением может быть использование подземных вод, однако этот ресурс ограничен и также находится под угрозой.