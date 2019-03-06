Во Владивостоке на автомобильной трассе перевернулся зенитно-пушечный ракетный комплекс «Панцирь-С». Грузовик в результате аварии развернуло, и он перекрыл обе полосы движения.

По данным VL.ru, причиной ДТП стал трамплин на повороте: водитель не притормозил, и «КамАЗ» со смещенным центром завалился на бок.

Военные оценивают повреждения и решают вопрос о транспортировке комплекса. Ущерб может быть серьезным. Экспортная стоимость комплекса «Панцирь-С1» может превышать $14,5 млн.