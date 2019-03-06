Экономика Турции впервые за 10 лет столкнулась с технической рецессией: ВВП страны снизился два квартала подряд на фоне валютного кризиса и резкого повышения процентных ставок, сообщает Bloomberg.

В IV квартале 2018 года ВВП потерял 2,4% с поправкой на сезонные колебания после сокращения на 1,1% в июле-сентябре, свидетельствуют опубликованные в понедельник официальные данные.

Экономисты, опрошенные агентством, также ожидали снижения на 2,4% относительно предыдущего квартала.

Между тем в годовом выражении турецкий ВВП сократился впервые за более чем два года, падение в октябре-декабре составило 3% после пересмотренного повышения на 1,8% кварталом ранее. Консенсус-прогноз предполагал снижение на 2,5% в годовом выражении.

По итогам 2018 года в целом рост ВВП замедлился до 2,6% с 7,4% в 2017 году.

В марте в Турции должны пройти выборы на муниципальном уровне, и слабые экономические данные могут подорвать доверие к власти перед голосованием.

По оценкам аналитиков, спад в экономике Турции может продолжиться в первой половине 2019 года.