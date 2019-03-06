Синоптики о погоде на завтра
Во вторник в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, утром местами туман, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 6-8, днем 13-17 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 15-17 градусов тепла.
Атмосферное давление в пределах нормы - 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-60%.
В районах Азербайджана завтра также без осадков. Ночью и утром местами туман. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 4-9, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла.