Пашинян собирает Совбез в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Карабах для участия во внеочередном заседании Совета национальной безопасности. Об этом Sputnik Армения сообщили в пресс-службе правительства.

Он прибыл на вертолете. В аэропорту Степанакерта (Ханкенди) Никола Пашиняна с женой Анной Акопян встретил лидер карабахских сепаратистов Бако Саакян.

Армянские СМИ отмечают, что в последние дни в вопросе карабахского урегулирования прозвучали различные заявления сторон и посредников. Минская группа ОБСЕ выступила с заявлением о том, что переговоры должны проводиться на основе принципов: «возвращения районов вокруг Карабаха», определения временного статуса Карабаха, возвращения беженцев.

Ожидается, что это заявление станет предметом обсждения Никола Пашиняна с руководством сепаратистской «НКР».