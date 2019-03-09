Самолет «Уральских авиалиний» Бахрейн — Москва экстренно приземлился в Баку. Лайнер подал сигнал о бедствии, сообщает телеканал «360» в своем Telegram.

По предварительным данным, пилоту передали записку о бомбе на борту.

Как следует из интерактивной карты, лайнер сделал два круга перед тем, как повернуть в сторону Азербайджана. Самолет подал сигнал о бедствии. По предварительной информации, записку о бомбе обнаружили в туалете аэробуса.

В данный момент всех пассажиров рейса экстренно эвакуировали из салона. В самолет зашли сотрудники экстренных служб. Им предстоит полностью проверить борт.