Мехрибан Алиева проводит встречи во Франции фото, обновлено 16:14

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в рамках визита во Францию встретилась с исполнительным вице-президентом по международному развитию компании Suez Groupe Эриком Гебали, сообщает АзерТАдж.

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Находящаяся с визитом во Франции первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась в Париже с главой компании Rothschild Global Financial Advisory Давидом Ротшильдом, сообщает АзерТАдж.

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Первый вице-президент Мехрибан Алиева отправилась с визитом во Францию, сообщает АзерТадж.

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