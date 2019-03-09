Мехрибан Алиева проводит встречи во Франции фото, обновлено 16:14
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в рамках визита во Францию встретилась с исполнительным вице-президентом по международному развитию компании Suez Groupe Эриком Гебали, сообщает АзерТАдж.
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Находящаяся с визитом во Франции первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась в Париже с главой компании Rothschild Global Financial Advisory Давидом Ротшильдом, сообщает АзерТАдж.
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Первый вице-президент Мехрибан Алиева отправилась с визитом во Францию, сообщает АзерТадж.