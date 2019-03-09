Партия Эрдогана: Угрозы США вышли за пределы разумного

Угрозы Вашингтона в адрес Анкары в связи с закупкой российских С-400 безрассудны и не приведут к результату, сказал журналистам пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик, сообщает РИА Новости.

"Из США звучат безрассудные заявления по ЗРК С-400, они угрожают пересмотреть участие Турции в программе F-35. Это уже вышло за пределы разумного. Подобная риторика ни к чему не приведет. Любые проблемы между союзниками должны решаться путем диалога. Мы не будет реагировать на угрозы", - сказал Челик, добавив, что угроза санкций в отношении Турции со стороны США является ошибочной риторикой, недостойной союзников по НАТО.

По его словам, поставленные Турции С-400 не будут проданы третьей стране.