AZAL: «А этот самолет не просил у нас экстренной посадки» Обновлено 17:05
Информация о том, что самолет Boeing 747-4HQ авиакомпании Cargolux, следующий рейсом Гонконг - Люксембург запросил экстренную посадку в Баку, не соответствует действительности. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе AZAL.
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Еще один самолет запросил экстренную посадку в столице Азербайджана.
Как сообщают российские СМИ, экстренную посадку в Баку также запросил Boeing 747-4HQ авиакомпании Cargolux, следующий рейсом Гонконг- Люксембург.
"Cargolux" является одной из ведущих грузовых авиакомпаний по всему миру, выполняющих регулярные и чартерные рейсы на всех континентах.