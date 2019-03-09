Лавров перенес визит в Турцию

Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию переносится с 12 на 18 марта, сообщает российское внешнеполитическое ведомство, уточняя, что перенос визита связан с изменениями в рабочем графике министра.

"В связи с изменением рабочего графика министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова сообщаем о переносе даты его анонсированного рабочего визита в Турцию для участия в седьмом заседании Совместной группы стратегического планирования (СГСП) под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран, по договоренности с турецкой стороной, с 12 на 18 марта", - говорится в сообщении российского МИД.