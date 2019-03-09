Ректором БГУ стал доцент Эльчин Бабаев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Эльчина Сафаралы оглу Бабаева ректором Бакинского государственного университета, сообщает АзерТАдж.
Другим распоряжением главы государства Эльчин Бабаев был освобожден от должности исполнительного директора Фонда развития науки при президенте Азербайджана.
Отметим, что Эльчин Бабаев является доцентом, кандидатом физико-математических наук. До этого он также работал заместителем директора по научной работе Шамахинской обсерватории.