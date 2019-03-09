16:26

В рамках международной Недели кибербезопасности, организованной Министерством транспорта, связи и высоких технологий, 11 марта компания Microsoft провела семинар по решениям кибербезопасности. Цель семинара – повышение уровня просвещения специалистов, работающих в сфере кибербезопасности, и расширение возможностей безопасности с помощью передовых облачных решений Microsoft. На мероприятии была предоставлена подробная информация о продуктах Microsoft Azure и Microsoft 365 и их критериях безопасности.

В обсуждениях приняли участие полномочные представители бизнеса, дипломатического корпуса, научных кругов, гражданского общества, интернет-общественности. Заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде в своем выступлении в ходе мероприятия отметил, что в Азербайджане – одной из наиболее интенсивно развивающихся стран мира, широкое применение современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) обусловило осуществление устойчивых мер по кибербезопасности в этой области. Замминистра отметил, что для формирования правовой базы в этой области Азербайджан присоединился к международным конвенции и программам, еще более усовершенствовал собственную законодательную базу. «Защита, стабильность и непрерывность информационных процессов в республике, защита государственных информационных ресурсов, предотвращение угроз в этой области, управление рисками в области кибербезопасности осуществляются координированно. Учитывая это, с привлечением других соответствующих структур в стране стартовала первая международная Неделя кибербезопасности», – отметил Э.Велизаде.

Директор по кибербезопасности, лицензионному соответствию Microsoft в странах СНГ Дмитрий Береснев в своем выступлении сказал, что сегодня вопросы кибербезопасности, онлайн-безопасности, обеспечения надежности сетей оцениваются как одно из важнейших приоритетных направлений. «С целью эффективного международного сотрудничества в этой сфере, достижения многостороннего диалога, принятия успешных решений и их реализации проводятся различные мероприятия. В целом, кибербезопасность является очень широким и актуальным вопросом. Азербайджанское государство, своевременно оценив имеющиеся уязвимости и угрозы в этой сфере, предприняло соответствующие шаги», – подчеркнул он. Затем был представлен аналитический отчет корпорации Microsoft о кибербезопасности. Специалисты выступили с презентациями методов централизованного корпоративного мониторинга, киберзащите корпоративных мобильных устройств, защите логинов и паролей, а также защите от нежелательных приложений и онлайн-услуг.