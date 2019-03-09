Семинар по кибербезопасности в Баку Фото
В рамках международной Недели кибербезопасности, организованной Министерством транспорта, связи и высоких технологий, 11 марта компания Microsoft провела семинар по решениям кибербезопасности. Цель семинара – повышение уровня просвещения специалистов, работающих в сфере кибербезопасности, и расширение возможностей безопасности с помощью передовых облачных решений Microsoft. На мероприятии была предоставлена подробная информация о продуктах Microsoft Azure и Microsoft 365 и их критериях безопасности.
В обсуждениях приняли участие полномочные представители бизнеса, дипломатического корпуса, научных кругов, гражданского общества, интернет-общественности.
Заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде в своем выступлении в ходе мероприятия отметил, что в Азербайджане – одной из наиболее интенсивно развивающихся стран мира, широкое применение современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) обусловило осуществление устойчивых мер по кибербезопасности в этой области.
Замминистра отметил, что для формирования правовой базы в этой области Азербайджан присоединился к международным конвенции и программам, еще более усовершенствовал собственную законодательную базу. «Защита, стабильность и непрерывность информационных процессов в республике, защита государственных информационных ресурсов, предотвращение угроз в этой области, управление рисками в области кибербезопасности осуществляются координированно. Учитывая это, с привлечением других соответствующих структур в стране стартовала первая международная Неделя кибербезопасности», – отметил Э.Велизаде.
Директор по кибербезопасности, лицензионному соответствию Microsoft в странах СНГ Дмитрий Береснев в своем выступлении сказал, что сегодня вопросы кибербезопасности, онлайн-безопасности, обеспечения надежности сетей оцениваются как одно из важнейших приоритетных направлений.
«С целью эффективного международного сотрудничества в этой сфере, достижения многостороннего диалога, принятия успешных решений и их реализации проводятся различные мероприятия. В целом, кибербезопасность является очень широким и актуальным вопросом. Азербайджанское государство, своевременно оценив имеющиеся уязвимости и угрозы в этой сфере, предприняло соответствующие шаги», – подчеркнул он.
Затем был представлен аналитический отчет корпорации Microsoft о кибербезопасности.
Специалисты выступили с презентациями методов централизованного корпоративного мониторинга, киберзащите корпоративных мобильных устройств, защите логинов и паролей, а также защите от нежелательных приложений и онлайн-услуг.
В рамках Форума состоялось совместное обсуждение вопросов обмена опытом и налаживания сотрудничества местных участников с международными специалистами, существующей ситуации, поставленных задач в этой области, интеграции в соответствующие международные структуры, а также была проведена демонстрация интересных инновационных проектов.
Отметим, что с целью эффективной координации деятельности, повышения уровня просвещения в области кибербезопасности и общей подготовки Министерство транспорта, связи и высоких технологий 11-15 марта впервые в Азербайджане проведет международную Неделю кибербезопасности.