Депозитные ставки в Йел чершенбеси от Банка Республика

В предстоящий Йел чершенбеси банк порадует клиентов, которые желают надежно защитить и увеличить свои сбережения, разместив их под высокие проценты.

Так, только один день - 12 марта - клиенты, размещающие депозиты до 100 000 манатов и со сроком на один год, смогут заработать +1% БОНУС с условием выплаты процентов в конце срока. Таким образом, в рамках кампании клиенты получат возможность надежно увеличить свои манатные сбережения с 11% + 1% процентной ставкой.

Банк Республика является членом Фонда страхования депозитов Азербайджана, и все вклады автоматически страхуются в рамках условий фонда.

Если вы хотите с приходом весны надежно защитить свои средства и получить дополнительный доход, не упустите эту возможность!

Размещая свои средства в Банке Республика, вы получаете несколько преимуществ. Помимо кредита на более выгодных условиях под залог депозита вы можете бесплатно воспользоваться мобильным приложением Mobil Şöbə и услугой İnternet Şöbə.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка, или позвонив по номеру 144.