Депозитные ставки в Йел чершенбеси от Банка Республика
Банк Республика продолжает кампанию «Газандыран чершенбелер» по случаю национального праздника Новруз.
В предстоящий Йел чершенбеси банк порадует клиентов, которые желают надежно защитить и увеличить свои сбережения, разместив их под высокие проценты.
Так, только один день - 12 марта - клиенты, размещающие депозиты до 100 000 манатов и со сроком на один год, смогут заработать +1% БОНУС с условием выплаты процентов в конце срока. Таким образом, в рамках кампании клиенты получат возможность надежно увеличить свои манатные сбережения с 11% + 1% процентной ставкой.
Банк Республика является членом Фонда страхования депозитов Азербайджана, и все вклады автоматически страхуются в рамках условий фонда.
Если вы хотите с приходом весны надежно защитить свои средства и получить дополнительный доход, не упустите эту возможность!
Размещая свои средства в Банке Республика, вы получаете несколько преимуществ. Помимо кредита на более выгодных условиях под залог депозита вы можете бесплатно воспользоваться мобильным приложением Mobil Şöbə и услугой İnternet Şöbə.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка, или позвонив по номеру 144.