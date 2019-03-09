Международный банк Азербайджана наградил женщин предпринимателей

При организации Азербайджанской ассоциации развития женского предпринимательства в Бакинском бизнес-центре состоялся форум женщин предпринимателей. Наряду с государственными структурами и общественными организациями, в мероприятии также принял участие Международный Банк Азербайджана. Банк представил 14-ти наиболее активным женщинам награды за активное участие в реализации проекта корпоративной социальной ответственности «100 женщин Республики», проводимого ассоциацией.

На форуме была отмечена значимая роль женщин в развитии предпринимательства в нашей стране. Повышение их активности в сфере предпринимательства важно для роста занятости и экономической независимости женщин. Была подчеркнута важность доступа женщин к финансовым ресурсам для успешной реализации их бизнес-проектов.

По словам директора департамента развития корпоративного бизнеса Международного Банка Азербайджана Ульви Гасымова, среди корпоративных клиентов банка большое количество женщин-предпринимателей. Нас очень радует рост этого числа: «Международный Банк Азербайджана оказывает активную финансовую поддержку на очень выгодных условиях малому и среднему бизнесу. Каждая женщина-предприниматель с реальными, обоснованными бизнес-идеями может реализовать свой потенциал, используя финансовые средства, предоставленные банком. В ближайшее время в сотрудничестве с соответствующими структурами мы планируем проведение интересных проектов для женщин-предпринимателей. Международный Банк Азербайджана постарается и далее расширять список возможностей, предлагаемых женщинам-предпринимателям».

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.