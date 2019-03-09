Октай Ширалиев подписал приказ в связи с финалом Лиги Европы в Баку

Министр здравоохранения Октай Ширалиев подписал приказ «О медицинском обеспечении в связи с проведением финала Лиги Европы УЕФА в Баку», сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.

Согласно информации, в приказе были отданы распоряжения по обеспечению дежурства бригад скорой помощи во время проведения матча на Бакинском олимпийском стадионе, госпитализации в случае необходимости спортсменов и гостей, размещении их в Бакинском клиническом медицинском центре, также главам медицинских учреждений было отдано распоряжение об оказании медицинской помощи на высшем уровне обратившимся участникам матча и гостям.

Руководству Республиканского гигиенического и эпидемиологического центра поручено обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм в гостиницах и объектах быта, которые будут выделены для участников мероприятия.