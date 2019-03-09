Отмечается, что летные испытания «Валькирии» прошли 5 марта в небе над полигоном Yuma Proving Ground в штате Аризона. Длительность первого полета «Валькирии» составила 76 минут. Запланировано еще пять тестовых полетов в рамках текущего этапа тестирования.

Над XQ-58A Valkyrie американская компания Kratos Unmanned Aerial Systems и Исследовательская лаборатория ВВС работали последние 2,5 года. Дальность полета дозвукового малозаметного беспилотника оценивается в три тысячи километров. Дрон способен переносить радиолокатор или две небольшие авиабомбы.

Одними из преимуществ XQ-58A Valkyrie называется возможность запуска без использования взлетно-посадочной полосы, работа в команде с истребителями пятого поколения F-22 Raptor или F-35 Lightning II и невысокая стоимость.