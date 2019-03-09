В Баку стартовал конкурс хакатон Фото
11-12 марта в рамках Недели кибербезопасности Министерством транспорта, связи и высоких технологий, Службой электронной безопасности, Информационно-вычислительным центром и Парком высоких технологий при партнерстве Государственного управления радиочастот будет проведен хакатон.
Сегодня в Парке высоких технологий был дан старт конкурсу.
Было отмечено, что целью конкурса является предоставление решений (скрипт для IDS, модульное или программное решение) по уникальной системе мониторинга обнаружения вмешательств в информационные системы.
Выступивший на мероприятии начальник Службы электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Фаиг Фарманов сообщил, что целью регулярно проводимых соревнований хакатон является создание условий для привлечения потенциально способной молодежи в единое пространство, развития знаний и способностей по информационным технологиям, решения соответствующих задач в командном виде, появления интересных и инновационных проектов.
Руководитель регионального отделения Международного союза электросвязи (МСЭ) по странам Восточной Европы и Центральной Азии Кирилл Опарин отметил, что сегодня МСЭ придает большое значение проведению конкурсов хакатон. «У Азербайджана уже есть определенный опыт в этой области. Нынешний конкурс, посвященный решениям кибербезопасности, очень важен для глобализирующегося мира. Технологии проникают в жизнь каждого из нас, что является достаточной положительной тенденцией, но вместе с тем побуждает каждого из нас быть бдительными к киберугрозам. С этой точки зрения, мы считаем достойным одобрения проведение в Азербайджане такой международной недели», – добавил он.
В конкурсе, который продлится 24 часа, участвуют более 20 специалистов, 6 команд.
Участники должны обладать базовыми знаниями в области кибербезопасности, достаточными знаниями и опытом минимум в одном языке программирования (Python, C#, Java или Bash Scripting и т.д.), а также по серверным операционным системам (Семейство Windows Server и Серверы Linux), умением работать в команде и проводить презентации.
Жюри оценит участников по таким критериям как «Уникальность», «Инновативность», «Эффективность» и «Презентация».
Обладатель первого места получит 4 тысяч манатов, второго – 2 тысячи манатов, третьего – 1 тысячу манатов.