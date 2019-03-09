11-12 марта в рамках Недели кибербезопасности Министерством транспорта, связи и высоких технологий, Службой электронной безопасности, Информационно-вычислительным центром и Парком высоких технологий при партнерстве Государственного управления радиочастот будет проведен хакатон.

Было отмечено, что целью конкурса является предоставление решений (скрипт для IDS, модульное или программное решение) по уникальной системе мониторинга обнаружения вмешательств в информационные системы.

Выступивший на мероприятии начальник Службы электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Фаиг Фарманов сообщил, что целью регулярно проводимых соревнований хакатон является создание условий для привлечения потенциально способной молодежи в единое пространство, развития знаний и способностей по информационным технологиям, решения соответствующих задач в командном виде, появления интересных и инновационных проектов.

Руководитель регионального отделения Международного союза электросвязи (МСЭ) по странам Восточной Европы и Центральной Азии Кирилл Опарин отметил, что сегодня МСЭ придает большое значение проведению конкурсов хакатон. «У Азербайджана уже есть определенный опыт в этой области. Нынешний конкурс, посвященный решениям кибербезопасности, очень важен для глобализирующегося мира. Технологии проникают в жизнь каждого из нас, что является достаточной положительной тенденцией, но вместе с тем побуждает каждого из нас быть бдительными к киберугрозам. С этой точки зрения, мы считаем достойным одобрения проведение в Азербайджане такой международной недели», – добавил он.