Ильхам Алиев упростил выдачу виз посетителям финала Лиги Европы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранных граждан и лиц без гражданства, планирующих посетить финал Лиги Европы УЕФА в Баку, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, иностранные граждане и лица без гражданства, которые приезжают на финал Лиги Европы УЕФА, смогут получить визу в соответствующих структурах в международных аэропортах страны.

Для получения визы им достаточно будет предъявить один из следующих документов: официальное приглашение Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), документ аккредитации АФФА, билет на финальную игру Лиги Европы УЕФА или документ, подтверждающий приобретение билета.

Финальная игра Лиги Европы УЕФА пройдет в Баку 29 мая.