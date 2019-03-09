Азербайджан отправил войска в районы оперативного назначения Широкомасштабные учения; видео
Согласно плану широкомасштабных учений, поднятые по тревоге войска, командные пункты управления, боевые и резервные части, направляются в районы оперативного предназначения, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.
Перегруппировка войск осуществляется скрытно и оперативно, соответственно требованиям их организации. Все перемещения личного состава и военной техники регулируются комендантской службой.