Хады Раджабли: "Зачем государству выплачивать деньги детям миллионеров?"

Центр социального и экономического развития выступил с предложением к правительству о восстановлении детских пособий. Глава центра Вугар Байрамов отметил, что их предложение охватывает детей трех возрастных категорий.

«Мы предлагаем выплачивать ежемесячно по 80 манатов за каждого ребенка в возрасте до трех лет. Детей этой категории сегодня насчитывается 634 тысячи. Ежемесячное пособие для них обойдется в 50 миллионов манатов», - сказал он.

Вугар Байрамов отметил, что вторая группа – это дети в возрасте от 4 лет до школьного возраста. Выплата для этой группы должна составить 50 манатов. Общая сумма выплат должна составить 25,8 миллиона манатов.

«Последняя группа – это школьники. Мы предлагаем выплачивать за каждого ребенка этой категории 40 манатов. В настоящее время в стране 1,46 миллиона школьников. Ежемесячное пособие для них обойдется в 58 миллионов манатов. В сумме ежемесячное детское пособие для всех групп будет составлять 135 миллионов манатов», - сказал он.

Предложение о восстановлении детского пособия неожиданно воспринял в штыки председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли. В интервью изданию Modern.az- он заявил, что подобный вопрос не стоит на повестке дня.

«Мы не ведем работу над заменой адресной социальной помощи – детскими пособиями. Неоднократно выступал с предложениями о том, чтобы считать семьи с 4 и больше детьми – многодетными. Как вы знаете, глава государства повысил пособия для многодетных семей», - сказал Хады Раджабли.

Глава комитета считает неправильным выдачу пособий для всех детей в возрасте до 18 лет.

«Если мы восстановим детские пособия, то они должны выдаваться всем. Зачем государство должно платить деньги детям миллионеров? Теряется смысл адресной помощи. Выдается единоразовая плата за рождение ребенка. Может выдаваться детское пособие для детей до трехлетнего возраста. Но нельзя охватить всех детей до 18 летнего возраста», - сказал парламентарий.