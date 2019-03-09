На чемпионате мира по шахматам Азербайджан сыграл вничью с Россией

В шестом туре чемпионата мира по шахматам в Астане сборная Азербайджана, выступающая без Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова, сыграла вничью с лидером – сборной России.

Аркадий Найдич на первой доске черными обыграл Сергея Карякина, а Рауф Мамедов уступил на второй доске Яну Непомнящему. Две другие партии завершились вничью.

После 6 туров у Азербайджана 4 очка. Мы делим 7-9-е места с Казахстаном и Швецией. Лидирует по-прежнему Россия, у которой 10 очков. Далее идут Англия и Индия, набравшие по 9 очков.

Напомним, после крайне неудачного старта сборная Азербайджана в 5-м туре смогла победить команду США. В 7-м туре наши шахматисты сыграют с Индией.