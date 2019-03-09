Акции Boeing рухнули после авиакатастрофы в Эфиопии

Также значительно упали в цене акции американских авиакомпаний American Airlines, Southwest и United Continental.

В связи с произошедшей накануне в Эфиопии авиакатастрофой котировки акций авиакомпании Boeing рухнули на 12% в ходе предварительных торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, пишет NEWSru.co.il.

В настоящее время самолеты Boeing 737 MAX являются самой продаваемой моделью Boeing. С 2017 года компания уже продала 350 самолетов и имеет портфель заказов на поставку 5 000 самолетов.

На данный момент известно, что технические проблемы с самолетом Ethiopian Airlines возникли на этапе набора высоты. Вскоре после вылета из Аддис-Абебы командир экипажа сообщил на землю о неполадках и запросил разрешения на возвращение и посадку. После этого связь с экипажем прервалась.

За последние полгода это вторая катастрофа самолета Boeing 737 MAX 8: в октябре 2018-го такой же самолет разбился в Индонезии. Причем в обоих случаях авиакатастрофы произошли вскоре после взлета (через 5-15 минут), на этапе набора высоты.

Отметим, что власти Китая, Эфиопии и Великобритании объявили о запрете на работу самолетов Boeing 737 MAX 8 до окончания расследования причин авиакатастрофы.