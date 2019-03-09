Ильхам Алиев повысил зарплату работникам искусств

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об усилении социальной защиты работников театральных и концертных учреждений в Азербайджане, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, с 1 марта 2019 года месячные должностные оклады работников театральных и концертных учреждений, получающих финансовую помощь из госбюджета, повышены в среднем на 50 процентов.

Министерствам культуры и финансов поручено предпринять необходимые меры по выполнению данного распоряжения.

С целью финансирования мер, предусмотренных этим распоряжением, Кабинету министров поручено обеспечить решение вопросов финансового обеспечения в госбюджете текущего и следующих годов; решить вопросы, вытекающие из распоряжения.